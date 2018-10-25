Anderlecht Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anderlecht Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? soruları Fenerbahçe taraftarları kadar, tüm futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında, Belçika’nın Anderlecht ekibiyle olan Fenerbahçe, Brüksel’de çiçeklerle karşılandı. Fenerbahçe, Avrupa'daki 225. karşılaşmasından galibiyetle ayrılıp, gruptan çıkmayı hedefliyor. Anderlecht Fenerbahçe maçına dair detaylar haberimizde.
ANDERLECHT FENERBAHÇE HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Anderlecht Fenerbahçe maçı bu akşam 19.55'te Constant Vanden Stock stadında oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'da naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Ekim Perşembe günü Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacağı karşılaşmayı, Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Constant Vanden Stock Stadı'nda d başlayacak D Grubu üçüncü hafta maçında Kabakov'un yardımcılıklarını, Martin Margaritov ile Divan Valkov yapacak.
İlave yardımcı hakem olarak Nikola Popov ve Stanislav Todorov'un görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Georgi Todorov üstlenecek.
FENERBAHÇE AVRUPA'DAKİ 225. MAÇINA ÇIKACAK
Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.
Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.
Süper Lig'de oynadığı 5 deplasmanda rakip filelere sadece 1 gol atan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 2 karşılaşmadan da puan çıkaramadı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Benfica ile sahasında 1-1 berabere kalarak elenen sarı-lacivertliler, yoluna yine UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
FENERBAHÇE, BRÜKSEL'DE ÇIÇEKLERLE KARŞILANDI
Fenerbahçe, yarın oynayacağı Anderlecht maçı için Brüksel'e gedi. Belçika Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen karşılama seremonisinde, futbolculara sevgi gösterileri yapılırken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Otobüsten herhangi bir futbolcunun inmesine izin verilmezken, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Phillip Cocu'ya çiçek takdimi yapıldı. Karşılama törenine eşlik edenler arasında Türkiye Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü ile Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu da yer aldı.
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