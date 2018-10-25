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BeIN Sports yayın akışlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin programı gözükmüyor. Fenerbahçe'nin maçı 19.55'de, Beşiktaş'ın maçı ise 22.00'da oynanacak. Bu karşılaşmaların beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz..