Anderlecht - Lokeren karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A maçında Anderlecht ile Lokeren, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Anderlecht 23 puanla 4. sırada, Lokeren 6 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Anderlecht, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lokeren son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 582. İddaa'da Anderlecht kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Lokeren kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Anderlecht önceki hafta Antwerp mücadelesinde 2-1 kazandı.

Lokeren, Zulte Waregem karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Anderlecht, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, yaşadı ve 14 gol atıp 6 gol yedi.

Lokeren ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lokeren, 7 gol atarken 12 gol yedi.

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