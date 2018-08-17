Anderlecht - Mouscron Peruwelz maçı rakamları

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Anderlecht, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Mouscron Peruwelz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Anderlecht son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mouscron Peruwelz, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 214 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Anderlecht kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Mouscron Peruwelz sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Anderlecht önceki hafta Antwerp mücadelesinde 2-1 kazandı.

Mouscron Peruwelz ise AS Eupen maçında 4-0 yenildi.

Anderlecht, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Mouscron Peruwelz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mouscron Peruwelz, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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