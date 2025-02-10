Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca göz dolduruyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca göz dolduruyor!

        Fenerbahçe'nin ara transferi döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, sergilediği performansla göz dolduruyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 13:05 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anderson Talisca, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. 31 yaşındaki futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında sergilediği futbolla övgü topladı.

        2

        Brezilyalı oyuncu, çıktığı 3. maçta 2’nci kez fileleri havalandırmayı başardı.

        3

        Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına 11’de başlayan Brezilyalı oyuncu, 42’nci dakikada takımının 2'nci golünü kaydetti.

        4

        Sarı lacivertlilerin rakip kaleye gönderdiği sekiz şutun beşine imza atan Talisca, üç kez isabet buldu.

        5

        Tecrübeli futbolcu, üç kez de rakip ceza sahasında topla buluştu.

        6

        Girdiği 7 ikili mücadelenin 4’ünü kazanan Talisca, maç boyunca sıfır virgül doksan bir gol beklentisine ulaştı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.

        7

        Anderson Talisca’nın Perşembe günü oynanacak Anderlecht karşılaşmasına da 11’de başlaması bekleniyor.

        8

        Anderson Talisca’nın Perşembe günü oynanacak Anderlecht karşılaşmasına da 11’de başlaması bekleniyor.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"