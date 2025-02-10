Anderson Talisca göz dolduruyor!
Fenerbahçe'nin ara transferi döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, sergilediği performansla göz dolduruyor.
Anderson Talisca, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. 31 yaşındaki futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında sergilediği futbolla övgü topladı.
Brezilyalı oyuncu, çıktığı 3. maçta 2’nci kez fileleri havalandırmayı başardı.
Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına 11’de başlayan Brezilyalı oyuncu, 42’nci dakikada takımının 2'nci golünü kaydetti.
Sarı lacivertlilerin rakip kaleye gönderdiği sekiz şutun beşine imza atan Talisca, üç kez isabet buldu.
Tecrübeli futbolcu, üç kez de rakip ceza sahasında topla buluştu.
Girdiği 7 ikili mücadelenin 4’ünü kazanan Talisca, maç boyunca sıfır virgül doksan bir gol beklentisine ulaştı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.