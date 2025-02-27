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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Herkes bana yardımcı oluyor - Futbol Haberleri

        Anderson Talisca: Herkes bana yardımcı oluyor

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Anderson Talisca, Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanarak çeyrek finale yükseldikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Herkes bana yardımcı oluyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:31
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        "Herkes bana yardımcı oluyor"
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

        "MUTLUYUZ"

        Galibiyeti değerlendiren Brezilyalı yıldız, "Mutluyuz elde ettiğimiz sonuçtan dolayı. Fenerbahçe'ye adaptasyonum çok iyi gerçekleşti. Hocalarım, futbolcu arkadaşlarım destek oldular. İdmanlarda en iyimi vermeye çalışıyorum. Takıma yardım için hazırım." dedi.

        "HERKES BANA YARDIMCI OLUYOR"

        Son olarak performansı ve fiziksel durumu hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu, "İyi performans göstermeye başladım, bu geçen süreden sonra. Takım arkadaşlarım da çok iyi çalışıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulüpteki herkes bana yardımcı oluyor. Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum kendimi. Takımıma ilerideki maçlarda çok iyi yardımcı olacağım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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