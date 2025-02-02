Anderson Talisca: İnanılmaz bir dönüş oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

"İNANILMAZ BİR DÖNÜŞ OLDU"

Brezilyalı futbolcu, "Öncelikle Türkiye'ye dönmekten dolayı gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz bir dönüş oldu. Transfer sürecim uzundu. Ben bir an evvel Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlanıyordum. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüz olmak için zamana ihtiyacım var. 30-40 dakika süre aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum; adaptasyonum çok hızlı gerçekleşti." dedi.