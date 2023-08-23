Anderson Talisca, Al-Nassr'ı sırtlamaya devam ediyor! Asya kıtasının en büyük futbol organizasyonu AFC Şampiyonlar Ligi için elemelerin Play-Off etabında mücadele eden Al Nassr, katılım şansını kaçırmak üzere olduğu maçta Anderson Talisca'nın liderliğinde son dakikalarda gelen gollerle 4-2'lik galibiyete uzandı ve adını gruplara yazdırdı.

Asya kıtasının kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu AFC Şampiyonlar Ligi'nde elemelerin heyecanı yaşanıyor. AFC Şampiyonlar Ligi Play-Off etabında tek maç üzerinden gerçekleşen eşleşmede Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, mutlak favori gösterildiği karşılaşmada sahasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli Dubai'yi konuk etti. Konuk ekibin galibiyete çok yaklaştığı mücadele, son dakikalarda gelen üst üste goller neticesinde Al Nassr'ın 4-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

TALISCA TAŞIDI!

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic gibi isimler maça ilk 11'de başlasalar da geceye damga vuran isim Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Anderson Talisca oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız,kritik golleriyle takımını gruplara taşıdı.

11.dakikada Anderson Taisca takımını 1-0 öne geçirdi. Al Ahli Dubai, 18 ve 46. dakikalarda Yahya Alghassani ile deplasmanda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Asya Şampiyonlar Ligi'nden elenme riskiyle karşı karşıya kalan Al Nassr, 88'de Sultan Al-Ghanam ile skoru eşitledi.

90+2 ve 90+5'te ise yine sahneye çıkan Anderson Talisca, yine bir kafa golüyle takımını 4-2'lik üstünlüğe taşıdı ve takımının gruplara kalmasında büyük rol oynadı.