Adı birkaç gündür Galatasaray ile anılan Torino FC'de oynayan başarılı futbolcu Andrea Belotti merak konusu. Sporseverlerin yakından takip ettiği Andrea Belotti kimdir ve kaç yaşında? Belotti ile ilgili detayları haberimişzde sizin için derledik. İşte Andrea Belott ile ilgili merak edilenler...