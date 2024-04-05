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        Haberler Spor Futbol Andres Iniesta ve Bojan Krkic, Danimarka ekibini satın alıyor - Futbol Haberleri

        Andres Iniesta ve Bojan Krkic, Danimarka ekibini satın alıyor

        İspanyol devi Barcelona'da uzun yıllar top koşturan Andres Iniesta ve Bojan Krkic ikilisi Danimarka 2. Ligi'nden Helsingör takımını satın alıyor. Bu operasyonun ikiliye 2 milyon Euro'ya mal olacağı ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:18
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        Barcelona'nın eski yıldızları Andres Iniesta ve Bojan Krkic'in, Danimarka 2. Lig takımı Helsingör'ü satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Tipsbladet'in haberine göre; Danimarka kulübünün yetkilileriyle yapılan müzakereler ileri bir aşamaya gelindi.

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        ANLAŞMA ÇOK YAKIN

        Haberde; Iniesta'nın, ortağı Joel Borras ile birlikte kurduğu ve Krkic'in de dahil olduğu global bir spor, eğlence ve pazarlama şirketi olan NSN'nin (Never Say Never), Helsingör'ü satın almaya çok yakın olduğu ifade edildi.

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        2 MİLYON EURO

        İkilinin kulübün yaklaşık yüzde 85'ini alacağı, takımın mevcut sahibi olan Bo Bay Hougaard'ın ise kalan yüzde 15'i elinde tutacağı ileri sürüldü. Bu satın almanın yaklaşık 2 milyon Euro'ya gerçekleşeceği öğrenildi.

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        Andres Iniesta uzun yıllar forma giydiği Barcelona'dan 2018 ayrılmış ve Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olmuştı. 39 yaşındaki futbolcu kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates Club takımında devam ediyor.

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        Bojan Krkic ise Barcelona'da birlikte forma giydiği Iniesta ile Vissel Kobe'de de buluşmuş ve kariyerini geçen yıl Japom kulübünde noktalamıştı.

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