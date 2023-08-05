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        Haberler Dünyadan Andrew Tate'in Romanya'daki ev hapsi kaldırıldı - Magazin haberleri

        Andrew Tate'in Romanya'daki ev hapsi kaldırıldı

        Romanya'da tecavüz ve insan kaçakçılığı ile suçlanan Andrew Tate hakkındaki ev hapsi kararı, sürmekte olan mahkemesi süresince kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:47
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        Geçtiğimiz mart ayında ev hapsine alınan sosyal medya fenomeni Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate hakkındaki iddianame haziran ayında yayınlanmış, iki kardeş de suçlamaları reddetmişlerdi.

        Yeni karara göre; artık ev hapsinde tutulmayacak olan Tate kardeşler, yaşadıkları Bükreş ve çevreleyen Ilfov bölgesinden ayrılamayacak. Kardeşler, taşındıkları takdirde yeni adreslerini polise bildirmekle yükümlü olacak.

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        Sanıkların ayrıca birlikte suçlandıkları iki Romanya vatandaşı, tanıklar, mağdur olduklarını söyleyen kişiler ve aileleriyle de görüşmesi yasak. Tate kardeşler, bu kurallardan herhangi birini ihlal etmeleri halinde ya ev hapsine geri dönecek ya da tutuklanacak.

        BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, önümüzdeki iki ay boyunca bir yargıç tarafından kontrol edilecek.

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        İki kardeş, ilk olarak geçen aralık ayında evlerinde gözaltına alınmış ve üç ay sonra da ev hapsine geçirilmişlerdi.

        Haklarındaki iddianamede Tate kardeşlerin iki Romanyalı kadın işbirlikçileri ile birlikte 2021'de Romanya, ABD ve İngiltere'yi de kapsayan insan kaçakçılığı işlerine girmek üzere bir suç şebekesi oluşturdukları söyleniyor.

        İddianamede, Tateler tarafından sahte aşk ve evlilik vaadleriyle kandırıldıklarını söyleyen yedi kişinin de isimleri geçiyor.

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        Britanya ve ABD çifte vatandaşı bir boksçu olan Andrew Tate, 2016'da, bir kadına saldırıyor göründüğü bir videonun ortaya çıkması üzerine 'Biri Sizi Gözetliyor İngiltere' şovundan atılmıştı.

        Tate, sosyal medyada kötü ününü büyütmeye devam etmişti. Tate, cinsel saldırıya uğrayan kadınların da bir sorumluluğu olması gerektiğini yazdığı tweetinden sonra Twitter tarafından yasaklanmıştı. Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra bu yasak kaldırılmıştı.

        Fotoğraflar: AP

        #Andrew Tate
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