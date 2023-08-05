Andrew Tate'in Romanya'daki ev hapsi kaldırıldı

Yeni karara göre; artık ev hapsinde tutulmayacak olan Tate kardeşler, yaşadıkları Bükreş ve çevreleyen Ilfov bölgesinden ayrılamayacak. Kardeşler, taşındıkları takdirde yeni adreslerini polise bildirmekle yükümlü olacak.

Geçtiğimiz mart ayında ev hapsine alınan sosyal medya fenomeni Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate hakkındaki iddianame haziran ayında yayınlanmış, iki kardeş de suçlamaları reddetmişlerdi.

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Sanıkların ayrıca birlikte suçlandıkları iki Romanya vatandaşı, tanıklar, mağdur olduklarını söyleyen kişiler ve aileleriyle de görüşmesi yasak. Tate kardeşler, bu kurallardan herhangi birini ihlal etmeleri halinde ya ev hapsine geri dönecek ya da tutuklanacak.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, önümüzdeki iki ay boyunca bir yargıç tarafından kontrol edilecek.