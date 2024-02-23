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        Haberler Dünyadan Andy Cohen'e taciz suçlaması - Magazin haberleri

        Andy Cohen'e taciz suçlaması

        Oyuncu Brandi Glanville, televizyon dünyasının en ünlü sunucularından biri olarak tanınan Andy Cohen'e taciz suçlamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:23
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        Rol aldığı 'Real Housewives of Beverly Hills' adlı reality şov ile tanınan 51 yaşındaki Brandi Glanville, Andy Cohen'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

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        Brandi Glanville, Andy Cohen'in kendisine 2022'de bir video gönderdiğini ve oradaki görüntülerin müstehcen olduğunu söyledi.

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        New York'taki eyalet mahkemesinde açılan davada Brandi Glenville'in avukatı, Andy Cohen'in tacizini çok daha ileri götürdüğünü de iddia etti.

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        Brandi Glenville'in avukatının iddiasına göre; Andy Cohen, bu videoyu gönderdiği dönemde Glanville'in de rol aldığı 'Real Housewives of Beverly Hills' patronu konumundaydı. Bu şekilde de onun kariyerini kontrol altına almaya çalıştı.

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        Andy Cohen ise bu videonun taciz değil tamamen bir şaka olduğunu söyleyerek oyuncudan özür diledi.

        #Brandi Glanville

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