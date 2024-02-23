Andy Cohen'e taciz suçlaması
Oyuncu Brandi Glanville, televizyon dünyasının en ünlü sunucularından biri olarak tanınan Andy Cohen'e taciz suçlamasında bulundu
Rol aldığı 'Real Housewives of Beverly Hills' adlı reality şov ile tanınan 51 yaşındaki Brandi Glanville, Andy Cohen'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
Brandi Glanville, Andy Cohen'in kendisine 2022'de bir video gönderdiğini ve oradaki görüntülerin müstehcen olduğunu söyledi.
New York'taki eyalet mahkemesinde açılan davada Brandi Glenville'in avukatı, Andy Cohen'in tacizini çok daha ileri götürdüğünü de iddia etti.
Brandi Glenville'in avukatının iddiasına göre; Andy Cohen, bu videoyu gönderdiği dönemde Glanville'in de rol aldığı 'Real Housewives of Beverly Hills' patronu konumundaydı. Bu şekilde de onun kariyerini kontrol altına almaya çalıştı.
Andy Cohen ise bu videonun taciz değil tamamen bir şaka olduğunu söyleyerek oyuncudan özür diledi.