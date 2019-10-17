'Anemoia' Labirent'te

Yaşanmamış zamana karşı duyulan nostalji olarak tanımlanan 'Anemoia' kavramı 24 Ekim'de Labirent Sanat'ta açılacak grup sergisinin başlığı oldu.

Aslıhan Kaplan Bayrak 'Hiçbir Yere Açılan Kapılar'

Küratörlüğünü Hande Özdilim ve Ufuk Ülker'in yaptığı sergide Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçin Erdi, Emre Celali, Hüseyin Aksoy ve Soyhan Baltacı’nın 'Anemoia' kavramı ve çağrışımları üzerine ürettikleri son dönem çalışmaları yer alıyor.

Hüseyin Aksoy, 'Heterotopya'

Anemoia sergisi, günümüzde modern teknolojinin de etkisiyle hızlanan ve yeryüzünden yoksun kalan insan bedenin, bilincinin yaşadığı sürecin sonuçlarına geçmiş, şimdi ve gelecek tahayyülleri üzerinden odaklanıyor.

Emre Celali, 'İsimsiz'

Sanatçıların çalışmaları üç farklı zaman boyutunun -geçmiş, şimdi, gelecek- iç içe geçtiği, zamanın ters çevrilemez oluşuna, bir sonraki anın yeniliği ve öngörülemezliği düşüncesine meydan okuyor.

Anemoia sergisini 30 Kasım'a kadar Labirent Sanat’ta sanat severleri bekliyor.

Soyhan Baltacı, 'İsimsiz'