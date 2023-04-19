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Haberler Gündem 3. Sayfa Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu
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Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu! Koluna damar yolu açılmış

Bursa'da bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Halil Coşkun, telefona cevap vermediği için evine gelen arkadaşları tarafından ölü bulundu. Coşkun'un koluna damar yolu açıldığı tespit edildi

Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu
DHA

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan anestezi teknikeri Halil Coşkun (34), işe gitmeyince mesai arkadaşları telefonla aradı. Telefona yanıt verilmeyince Coşkun'un evine giden arkadaşları, yedek anahtar ile kapıyı açtı.

Eve girdiklerinde hareketsiz halde yatarken buldukları Coşkun'un nabzının atmadığını tespit eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri, koluna damar yolu açılmış bulunan Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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