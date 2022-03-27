Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli oyuncu Angel Di Maria, milli formayı büyük ihtimalle bıraktığını duyurdu.

Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk ettikleri Venezuela'yı 3-0 yendikleri maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından değerlendirmelerde bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Bana gösterilen inanılmaz sevgi için minnettarım. Bu güzel maç sonrasında yaşananların hayalini hep kuruyordum. Büyük ihtimalle milli takım formasıyla Arjantin'de oynadığım son maça çıktım. Herkese binlerce kez teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkını önceki haftalarda elde eden Arjantin'de Di Maria'nın, PSG'den takım arkadaşı Lionel Messi'nin durumuna göre emeklilik kararından vazgeçebileceği belirtiliyor.

Bu sezon PSG'de kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Messi, Arjantin-Venezuela maçının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerimi sonlandırabilirim. Bunu gerçekten bilmiyorum. Sadece yakın geleceğe odaklandım." ifadelerini kullanmıştı.

Angel Di Maria, Arjantin formasıyla 120 karşılaşmada 23 gole imza attı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burak Elmas neden ibra edilmedi? Dr. Rezan Epözdemir anlattı
FUTBOL Elmas neden ibra edilmedi?
Kasımpaşa fırtınası!
FUTBOL Kasımpaşa fırtınası
Son dakika! Galatasaray seçime gidiyor! Burak Elmas ibra edilmedi
FUTBOL Galatasaray seçime gidiyor
Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları
FUTBOL Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları
Göztepe'de devir için masaya oturuluyor
FUTBOL Göztepe'de devir için masaya oturuluyor
İspanyollar yazdı: "Barcelona, Inaki Pena'yı takımda istiyor"
FUTBOL "Barcelona, Pena'yı istiyor!"
Galatasaray'da transferlerin mali detayları tek tek açıklandı
FUTBOL Transferlerin detayları açıklandı
Arda Güler yıldızlaştı, Milli Takım kazandı!
FUTBOL Arda yıldızlaştı, Milli Takım kazandı!
Galatasaray'da kritik mali kongre
FUTBOL Galatasaray'da kritik mali kongre
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kongre heyecanı!
FUTBOL Galatasaray'da kongre heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.