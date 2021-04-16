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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da üçüncü dalganın önlenebilmesi için tam kapanma uygulanmasının gerektiğini açıkladı. Cuma günü yaptığı toplantıda Merkel, Covid-19 vakalarının yüksek olduğu enfeksiyon riski olan bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulamasını koymak için yetkililere çağrıda bulundu.

Almanların da kendisi gibi Covid-19'la mücadelede katı önlemleri savunduğunu söyleyen Merkel, cuma günü milletvekillerini yaptığı çağrıda vakaların yüksek olduğu bölgeler için uygulanması planlanan yetkilerin üçüncü dalgayı yaşamamak adına gerekliliğine dikkat çekti.

Salgının üçüncü dalgası ülkemizde sıkı bir şekilde kontrol altında diyen Merkel'in sözleri kısıtlamalara karşı çıkan Almanya'nın sağ muhafazakâr milletvekillerince yarıda kesilerek eleştirildi.