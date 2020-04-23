AA

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını tebrik etti.

Koronavirüs salgını ile zor günler geçiren ABD'de, İslam aleminin kutsal ayı Ramazan için ABD Başkanı Donald Trump, tarafından yazılı açıklama yayınlandı. Trump, "ABD'de ve dünyadaki tüm Müslümanlar için bu kutlu ayın mübarek olması dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Ramazan’ın tüm dünyadaki milyonlarca Müslüman için oruç tutarak, Kur’an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme ve inançlarında güçlenmeleri için fırsat olduğunu belirterek, "Bu eylemler, İslam inancının öne çıkardığı barış, nezaket, diğerlerine karşı sevgi ve saygı gibi evrensel değerlerle yakından ilişkilidir. Son aylarda, zor zamanlarda dua etmenin gücünü bir kez daha gördük" dedi.

Trump, "Hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir Ramazan diliyorum. Mübarek Ramazan ayının başladığı bugünde, bu kutsal zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun" dedi.

MERKEL'DEN MESAJ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ramazan mesajında, Müslümanlara huzurlu, mübarek ve sağlıklı dönem geçirmelerini diledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter’dan Başbakan Merkel'in yayımladığı ramazan mesajının Almanca'sının yanında Türkçe ve Arapça'sını da paylaştı.

Merkel, "Sevgili Müslümanlar, ramazan ayının başlaması vesilesiyle sizlere en içten selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandığı mesajında, ramazanın tefekkür, başka insanlara özellikle de muhtaçlara yönelme ve Müslümanların bir araya geldiği bir dönem olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı'nın Ramazan mesajı

İftarlarda başka dinlerden insanlarla da bir araya gelindiğini anımsatan Merkel, "Bu da beraberliğimizin ve toplumsal aidiyetimizin çok özel bir ifadesi ve yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yıl tüm bunların yapılmasının mümkün olmadığının altını çizen Merkel, mesajında şunları kaydetti:

"Zira koronavirüs pandemisi geleneklerimizi, bayramlarımızı, buluşmalarımızı ve dini merasimlerimizi alışılagelmiş biçimde cemaat içerisinde idrak etmek yerine, bizleri bunlardan feragat etmeye zorluyor. Bu sıra dışı dönemlerde dahi, inancınızı ve bağlılığınızı yine de yaşatabilmenizin yollarına ulaşmanızı diliyorum.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşayan Müslümanlar da o nedenle alışık olmadıkları koşullar altında ramazan ayını idrak etmeye hazırlanmaktalar. İşte tam da bu sebeple sizlere, ailelerinizle birlikte huzurlu, mübarek ve sağlıklı dönem diliyorum."