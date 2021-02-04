"YARDIM EDENLER GENELLİKLE YABANCILAR OLUYOR"

Jolie, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Bir ağ kurmaya ve bilgi edinmeye başlayın. Söylemesi üzücü ama tüm arkadaşlarınızın ve ailenizin her zaman size inanmak ve destek olmak isteyeceğini varsayamazsınız. Çoğu zaman yardım edenler yabancılar olacaktır veya diğer mağdurlar, destek grupları veya inanç grupları. Her şeyden önce dikkatli olun. İçinde bulunduğunuz tehlikeyi sadece siz bilirsiniz ve dışarıdan desteğinizi bulana kadar kendinizi oldukça yalnız hissedebilirsiniz.