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Gazeteye konuşan bir kaynak, “Angelina Jolie yeniden bir aile olmak istiyor. Bu nedenle boşanmanın her detayını Brad için zorlaştırıyor” ifadesini kullandı. Haber, Pitt’in ise barışma konusuyla ilgilenmediğini, Jolie ile çocukları için arkadaşça bir ilişki sürdürmek istediği bilgisini içeriyor.