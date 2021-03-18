JOLIE'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Oyuncu, "Yargıç ile davalının (Brad Pitt) avukatı arasındaki mevcut, devam eden ve tekrar eden müşteri ilişkisini gösteren durumlar olduğunu" öne sürse de bu iddiasını belgeleyememişti.

Angelina Jolie'nin bu talebine rağmen California Yüksek Mahkemesi, Yargıç Ouderkirk'ün bu davada geçici yargıç olarak görev yapmaktan men edilmemesine karar vermişti.