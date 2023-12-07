Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Angelina Jolie'den şaşırtan itiraf: Hiçbir zaman anlamlı bulmadım

        Angelina Jolie'den şaşırtan itiraf: Hiçbir zaman anlamlı bulmadım

        Hollywood'un sevilen yıldızı Angelina Jolie yer adlığı filmlerle adını sinema ve televizyon tarihine altın harflerle yazdırmış olsa da, geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a kariyeriyle ilgili verdiği röportajda oldukça şaşırtıcı itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "BUGÜN AKTRİS OLMAZDIM"

        Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith (Bay ve Bayan Smith) ve Malefiz gibi pek çok film ile tanınan Jolie, ABD'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği röportajda, sahnede oyunculuk yapmayı düşünebileceğini ama Hollywood'u düşünmediğini söyledi.

        2

        "HİÇBİR ZAMAN ANLAMLI BULMADIM"

        Jolie verdiği röportajda "Bugün aktris olmazdım" açıklamasında bulundu ve ekledi "Bu işe başladığımda, bu kadar halka açık olmak, bu kadar çok şey paylaşmak gibi bir beklenti yoktu" dedi.

        3

        Jolie basında yer alan kendisiyle ilgili haberleri okumadığını söylese de "çok uzun zamandır buralarda olduğunu ve her şeyin söylendiğini" bildiğini ifade etti.

        Angelina Jolie, babası Jon Voight ve annesi Marcheline Bertrand'ın da oyuncu olması nedeniyle Hollywood çevresinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çeşitli projelerde yer aldı, modellik ve metot oyunculuğu yaptı.

        4

        "ÖZGÜRLÜK ARIYORSUNUZ"

        Angelina Jolie "Hollywood'dan hiçbir zaman çok etkilenmediğini" itiraf ederek ekledi "Hiçbir zaman önemli ya da anlamlı bulmadım, kaçmak istedim. Epey basit bir yerde büyüdüm" ifadelerini kullandı.

        48 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti "Dünyadaki onca yer arasında Hollywood sağlıklı bir yer değil. Bu yüzden özgürlük arıyorsunuz" dedi.

        5

        "AKLIM KARIŞTI" FİLMİ DEPRESYONA VE ZAMAN ZAMAN İNTİHAR DÜŞÜNCESİNE SÜRÜKLEDİ

        Kendisine En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran 1999 yapımı Aklım Karıştı'daki (Girl, Interrupted) rolünün ardından gelen şöhretten sonra depresyona ve zaman zaman intihar düşüncelerine yol açtığını söyleyen Jolie "Kaçmak istedim" ifadelerini kullandı.

        ABD'li oyuncu kariyeri boyunca, özellikle de 7 yıl önce 6 çocuğunun babası Brad Pitt'le boşanması nedeniyle gündemde kalmaya devam etti.

        Jolie, Los Angeles'ta yaşarken "Sosyal hayatı olmadığını" söyleyerek Kamboçya'daki evide daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu ekledi "Yapabildiğim zaman taşınacağım" dedi.

        Kaynak: Independent, Hollywood Reporter, Wall Street Journal

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme