ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK!

Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ilişkisinin bitme nedeni olarak da şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili dudak uçuklatan bir açıklama yapmış ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

FBI soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturulmuştu. Fakat oyuncu, bu soruşturmalarda aklanmıştı.

İkilinin; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında üçü biyolojik üçü evlatlık olmak üzere altı tane çocuğu bulunuyor.