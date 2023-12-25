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        Haberler Sağlık "Angelina Jolie gibi olmak istiyorum"

        "Angelina Jolie gibi olmak istiyorum"

        Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Hocam ben Angelina Jolie gibi olmak istiyorum, hatta ondan daha güzel olmak istiyorum' diye talepler geliyor. Aşırı mükemmeliyetçi ve ütopik istekleri olan kişilere estetik yapılmaz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:28
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        "Angelina Jolie gibi olmak istiyorum"
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        Estetikle ilgili bazı kişilerden aşırı ütopik talepler geldiğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, “Bazı hastalar, 'Hocam ben Angelina Jolie gibi olmak istiyorum, hatta ondan daha güzel olmak istiyorum’ talepleriyle geliyor. Aşırı mükemmeliyetçi ve ütopik istekleri olan kişilere estetik yapılmaz. Beklentinin mutlaka kabul edilebilir sınırlar içerisinde olması lazım" dedi.

        Prof. Dr. Akbaş, “Estetik ameliyat için cerrahlara müracaat eden her hastaya estetik ameliyat yapmazlar. Bir insanın estetik ameliyat olabilmesi için bazı ön şartlar vardır. Bunlardan bir tanesi ameliyat için gerekli sağlık şartlarına sahip olabilmesidir. Bir hasta yüz gerdirme ameliyatı ya da göğüs küçültme ameliyatı olmak isteyebilir. O hastanın ameliyata engel bir sağlık durumu söz konusuysa ileri derecede şeker hastalığı, ileri derecede kalp hastalığı gibi ameliyat sürecini ve sonrasını olumsuz yönde etkileyecek bir hastalığı varsa o hastaya estetik ameliyat önerilmez. Bizim için öncelik olan sağlıktır. Genel sağlık durumu iyi olsun ki o hastaya estetik ameliyat düşünülebilir. Aksi takdirde ameliyat artı bir yük getirerek o hastanın genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyebilir" diye konuştu.

        "BEKLENTİNİN SINIRLAR İÇİNDE OLMASI LAZIM"

        Kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, tansiyon hastalıkları veya kanama hastalıkları gibi hastalıkların genel anestezinin önünde bir engel teşkil ediyorsa asla o kişiye estetik ameliyat yapılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Akbaş, sözlerine şöyle devam etti: "Başvuran insanlara yardımcı olamadığımız bir nokta da gerçekçi olmayan beklentiler ve aşırı mükemmeliyetçiliktir. Beklentileri hayali olan hastalara asla estetik operasyon yapılmaz. Beklentinin mutlaka kabul edilebilir sınırlar içerisinde olması lazımdır. Ütopik beklenti içerisinde olan insanlara estetik yapılmasını biz plastik cerrahlar olarak önermeyiz. Bunun dışında tabii kısmi sınırlamaların olduğu durumlar olabilir. Doktorun ve hastanın ortak vardığı sonuçlar değerlendirebilir. Ortaya çıkabilecek en ufak olumsuzlukta, sınırlılıkta, bir eksiklikte o hasta eskisinden daha da mutsuz olacaktır” dedi.

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