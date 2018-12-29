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Brad Pitt, Noel tatilini altı çocuğuyla birlikte geçirmek istese de sadece dört çocuğuyla birlikteydi. US Weekly’nin haberine göre, en büyük çocukları Maddox ve Pad, Noel’de babalarının evine gitmeyi reddetti. Pitt ayrıca, 17 Aralık’ta da çocuklarıyla birlikte bir gün geçirdi ancak bu defa Maddox yine babasına gitmeyi reddetti.