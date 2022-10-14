Shiloh Jolie Pitt hakkında iddia: Uzaklara gitmek istiyor!

Shiloh Jolie Pitt ile ilgili bu iddiaya göre, iki erkek kardeşi Maddox ve Pax onun yaşındayken evden dışarıya yalnız başlarına çıkabiliyorlardı. Fakat ileri sürülenlere göre bu durum Shiloh için söz konusu değil. Bu yüzden de Shiloh, biraz daha rahat etmek için annesinden uzakta okumak istiyor.