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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Shiloh Jolie Pitt saçlarını kestirdi

2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, yeni imajıyla dikkat çekti. Uzun saçlarını kısa kestiren 17 yaşındaki genç kız, son haliyle Kaliforniya sokaklarında görüntülendi

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  • Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

    Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

    Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

    Ancak ikilinin yaşadığı anlaşmazlığın çözüme kavuşmamasının yanı sıra ilk biyolojik çocukları Shiloh, son haliyle dikkat çekti. 
  • Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

    Radikal bir karar alan 17 yaşındaki genç kız, imaj değişikliğine gitti.
  • Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

    Saçlarını kısa kestiren Shiloh Jolie Pitt, Kaliforniya sokaklarında objektiflere yansıdı. 
  • Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

    Şortun üzerine kapüşonlu siyah bir eşofman giyen Shiloh, kıyafetlerini spor ayakkabılarıyla tamamladı.
  • Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

    Genç kıza kız kardeşi Zahara eşlik etti. Moda tasarımcısı olmayı hayal ettiği söylenen Zahara da kot pantolonu ve siyah tişörtüyle rahat bir giyim tarzını tercih etti. 
  • Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

    Shiloh'nun bu tarzı "Shiloh oyunculuk konusunda olmasa bile, dış görünüş konusunda annesinin izinden gidiyor" diyerek yorumlandı. Genç kızın kısa saçlı görüntüsü Jolie'nin eski eşi Jonny Lee Miller ile kamera karşısına geçtiği 'Hackers' filmindeki halini hatırlattı.

    Shiloh'nun annesi Angelina Jolie, 'Hackers' filminde oynadığında saçları kısaydı.
  • Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

    NAMİBYA'DA DÜNYAYA GELDİ

    Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi. İlk fotoğrafı People Dergisi'nin kapağında yer almıştı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edilmişti. Tüm para, Afrikalı çocuklara yardım için kullanılmıştı.
  • Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

    MUMYA HEYKELİ YAPILMIŞTI

    Shiloh'un Madame Tussaud Müzesi'ne anne ve babasıyla birlikte yapılan bir mumya heykeli bile konulmuştu.

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News, Backgrid USA, AP

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