Angelina Jolie, Kamboçya'da yaşamak istiyor

2 Şurada Paylaş!









Angelina Jolie, sahnede oyunculuk yapmayı düşünebileceğini ama Hollywood'da düşünmediğini ifade etti. "Hiçbir zaman anlamlı bulmadım" diyen Jolie, "Bugün aktris olamazdım. Bu işe başladığımda bu kadar halka açık olmak, bu kadar çok şey paylaşmak gibi bir beklenti yoktu" ifadelerini kullandı.