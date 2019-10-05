Angelina Jolie, Fransa’da yayınlanan Madame isimli dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. Brat Pitt ile ilişkisinden sonra yaşadıklarını açıkça anlatan ünlü isim “Kendimi kaybetmiştim, artık kendimi tanıyamıyordum” dedi.

Kadere inanıp inanmadığını soran muhabire, "Kaderimin bana ne getireceğini bilmiyorum ama köklerime döndüğüm bi dönemdeyim. Kendi içime dönüyorum. Çünkü kendimi biraz kaybetmiştim” dedi. Açıklamalarına Sanırım Brad ile ilişkimin bitmesine yakın kaybolmaya başladım. Karmaşık zamanlardı, artık kendimi bile tanıyamadığım zamanlar. Gitgide küçüldüğümü ve önemsiz olduğumu hissediyordum." şeklinde devam etti.

“Derin ve gerçek bir üzüntü hissettim, çok incinmiştim. Diğer yandan, ne kadar önemsiz hissetsem de alçakgönüllü oldum. Belki de insan olmak buydu. Hepsinin ötesinde birçok sağlık sorunum da oldu. Her şey rayına oturmaya başladığında ise ne kadar şanslı olduğumu hatırladım” diyen altı çocuk annesi Jolie, şimdilerde çocuklarının eğitimiyle ilgili yeni şeyler keşfetmekten zevk almaya başladı.