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İddialara göre; Maddox kendi hayatını kurmak istiyor. Jolie bu isteğe pek de sıcak bakmıyor.



Ünlü oyuncu ise; Kamboçya doğumlu Maddox'ın kendisiyle birlikte kalmasını istiyor.



Çocuklarının velayetini alabilmek için Brad Pitt ile davalık olan Jolie'nin bu istek karşısında zor günler yaşadığı öne sürülüyor.