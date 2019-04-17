Oyuncu çift Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin velayet ve mal paylaşımı sebebiyle 2016'dan beri süren boşanma davasında ikili için sona gelindi.

Angelina Jolie resmi olarak bekar kalmasının ardından soyadını değiştirdi. 43 yaşındaki oyuncu, Jolie-Pitt olan soyadını artık tüm resmi işlemlerde sadece Jolie olarak kullanacak.

Bir zamanlar ‘Brangelina’ olarak anılan Hollywood’un eski gözde çifti, çocuklarına Jolie-Pitt soyadını vermişti. Çocuklar bu soyadı kullanmaya devam edecek.

Soyadı haberi, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in resmi olarak bekar olduklarının açıklanmasından bir hafta sonra geldi.

10 yıllık birlikteliğin ardından 2014’te evlenen ve 2016’da boşanma davası açan Jolie ve Pitt ikilisinin boşanma süreci hala sonuçlanmadı. İkili, üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere altı çocuğun velayeti konusunda henüz kesin bir anlaşma sağlayamadı.