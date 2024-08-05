Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Pax, yoğun bakımdan çıktı

20 yaşındaki Pax, People'a konuşan bir kaynağa göre, elektrikli bisiklet kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. Pax, birkaç gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Kaynak; "Pax, yoğun bakımdan çıktı. Karmaşık bir travma geçirdi ve şimdi uzun bir iyileşme ve fizik tedavi sürecine başlıyor" ifadelerini kullandı.