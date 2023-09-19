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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Angelino: Dört gözle bekliyoruz - Galatasaray Haberleri

        Angelino: Dört gözle bekliyoruz

        Galatasaraylı futbolcu Angelino, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacakları maçın kulüp için çok önemli olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:57
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        "Dört gözle bekliyoruz"
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        İspanyol sol bek, yarın saat 19.45'te RAMS Park'ta başlayacak müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kopenhag maçının önemine değinen Angelino, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak kulübümüz için çok önemli. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda bir plan var. Umarım yarın sahada bunu en iyi şekilde göstereceğiz." diye konuştu.

        Angelino, A Grubu'ndaki şanslarıyla ilgili, "Kulübümüzün tarihini düşününce herkese karşı mücadele etmemiz gerek. Çok iyi bir takımımız var. Birçok yeni oyuncu geldi ve çok güçlü bir takım oldu. Büyük bir ailenin parçasıyız. Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Her maçta elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Buraya gelene kadar zorlu maçlar oynadık ama buraya gelmeyi başardık. Taraftarımızın desteğiyle Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerine karşı kendimizi test etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        "Her gün birbirimize alışıyoruz"

        Takıma giderek alıştığını aktaran Angelino, daha iyiye gideceğini dile getirdi.

        Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Her gün birbirimize alışıyoruz. Önümüzdeki günlerde her şey daha iyi olacaktır. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

        En sevdiği formasyonun dörtlü savunma olduğuna değinen Angelino, "En iyi sezonumu dörtlü savunmayla geçirmiştim. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok zorlu. İyi odaklanmam ve hata yapmamam lazım. Bunun öneminin farkındayım." değerlendirmesinde bulundu.

        Sol kanatta birlikte görev aldığı Kerem Aktürkoğlu'nun iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, "Çok önemli, inanılmaz iyi bir oyuncu. Onunla oynamak keyif verici. Her seferinde birbirimize daha fazla alışıyoruz. Tamamlanmış bir bağımız olduğunu söyleyemem ama her seferinde daha da gelişiyoruz. Savunmada da bana çok yardımcı oluyor. Onunla oynamak çok harika." diyerek sözlerini tamamladı

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