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        Haberler Müzik Angelique Kidjo: Her birimiz insanız - Magazin haberleri

        Angelique Kidjo: Her birimiz insanız

        "Afrika'nın divası" olarak tanınan Beninli şarkıcı Angelique Kidjo, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altındaki "5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 08:25 Güncelleme: 12.10.2023 - 08:25
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        Konserine "Crosseyed and Painless" parçasıyla başlayan Angelique Kidjo, seyircileri selamlayarak, "Buraya yeniden gelmekten çok mutluyum. Sabah çok iyi bir Türk kahvaltısı yaptım. Sonra 40 dakika boyunca pazarda dolaştım, çok beğendim. Benim için egzersiz oldu. Daha sonra buraya geldim. Bu harika şehri keşfettim" dedi.

        "HER BİRİMİZ İNSANIZ"

        Kidjo, birçok konuda düşüncelerini müzisyen olan annesinin değiştirdiğini ve annesinin kariyerindeki başarı noktalarında da önemli bir yerde durduğunu belirterek, "Öncelikle insan olmanın suç olmadığını, bizim farklı olmadığımızı öğretti. Anneler olmadan dünyada erkekler de kadınlar da olmaz. Bir kadın olarak istediğim şeyi yapabileceğimi bana öğütledi. Dil, din, renk ve kültürler olarak hepimiz birbirimizden farklıyız ama sonuç olarak her birimiz insanız. Birbirimizi kardeş olarak görmedikçe birbirimize düşman olacak ve kendi kendimizi yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Konserde aralarında "Do Yourself", "Bemba Colora", "Sahara", "One Africa", "Mother Nature" ve "Pata Pata" parçalarının bulunduğu birçok şarkı seslendiren Angelique Kidjo, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.

        Salonda seyircilerin arasına da inen Angelique Kidjo, dinleyicileriyle birlikte dans etti.

        Fotoğraflar: AA

        Bir gecede 5 konser
        Bir gecede 5 konser
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        #Angelique Kidjo
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