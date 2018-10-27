Angers - Lyon maçı öncesi rakamlar

Angers ve Lyon, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Angers 12 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Lyon 17 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Angers, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lyon son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'da 119 kodlu maçı oynayanlar; Angers galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.20, Lyon galibiyet oranı 1.70. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Angers önceki hafta Guingamp mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Lyon ise Montpellier karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Angers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Angers, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Lyon, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lyon 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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