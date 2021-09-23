Angers-Olympique Marsilya karşılaşmasında olaylar çıktı

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AA

Ligin 7. haftasında dün akşam oynanan Angers-Olympique Marsilya maçında hakem bitiş düdüğünü çalmasının ardından konuk takımın taraftarları sahaya indi ve ev sahibi takımının taraftarlarının olduğu bölüme gitti.

Bunun üzerine taraftalar arasında kavga çıktı. Olayda patlayıcı maddeler de kullanıldı. Güvenlik ekipleri olaya müdahale ederken, taraftarlara sakin olma çağrısında bulunuldu.

Olympique Marsilya kulübünün İletişim Sorumlusu Jacques Cardoze, Angers taraftarlarının Marsilyalı seyircileri tahrik ettiğini, hakaret içeren el hareketleri yaptığı ve patlayıcı maddeler attığını söyledi.

Marsilyalı taraftarlarının tüm bunlara yanıt verdiğini ifade eden Cardoze, maçlarda yaşanan klasik senaryonun olduğunu ve kimseyi suçlamadığını aktardı.

Cardoze, sadece bir takımın değil kolektif bir sorumluluğun söz konusu olduğunu belirterek, "İnsanların sorumluluk almalı. 15 ay boyunca statlardan mahrum kaldık. İnsanlar futbol seyretmeye geliyoruz diyecek kadar akıllı değil. Büyük üzüntü hissediyorum." dedi.

Golsüz berabere sona eren karşılaşmayı 500 Marsilya taraftarı seyretmişti.

18 Eylül'deki Lens-Lille ve 22 Ağustos'taki Nice-Olympique Marsilya karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.