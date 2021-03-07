AA

Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Aysu Yavuz, ülke olarak kalkınmadan bahsedilecekse bunun kadınlar olmadan yapılamayacağını belirterek, "Devlet destekleri, hibe programları girişimci kadınların oranında belirli artışlara imkan sağlamakla beraber, kadınlarımız ve genç kızlarımız daha fazla cesaretlendirilmeli." dedi.

Yavuz, AA muhabirine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, fırsat eşitliğini artıracak yasal düzenlemelerle kadınların iş ve sosyal hayatta daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Türkiye nüfusunun yarısının kadın olduğuna işaret eden Yavuz, "Daha çok kadının iş hayatına kazandırılmasıyla sosyal ve ekonomik açıdan hem ailelerin hem de ülke ekonomisinin güçleneceği gerçeği dikkate alındığında, kadınların hak ettiği değeri yasalarla desteklemek, bu konuda eğitimle toplumu bilinçlendirmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, kadınların işlerini yüksek sorumluluk bilinci ve disiplinle yaptıklarından iş hayatında başarılı olduklarına dikkati çekerek, kadının iş hayatından olsun veya olmasın emek yoğun çalıştığını anlattı.

Kadınların fırsat eşitliği kapsamında desteklenmesi ve yasalarla korunması gerektiğini ifade eden Yavuz, "Kadın doğuran, çocuğunu büyüten, yuvayı yapandır. Adı bile 'Anadolu' olan bu kadim topraklarda, insanlıktan, hoşgörüden ve paylaşmanın güzelliklerinden bahsetmemiz gerekirken, kadına şiddet haberlerinin her geçen gün artması bir şeylerin yanlış olduğunun göstergesi. Burada yasalar önemli ve ancak yasal politikalarla bilinçli, eğitimli bireyler yetiştirerek bu problemler aşılabilir." dedi.

- "Girişimci kadınlar cesaretlendirilmeli"

Yavuz, kadınların, eğitim olanakları arttıkça iş hayatında yer alma oranlarının da yükseldiğini vurgulayarak, "Devlet destekleri, hibe programları girişimci kadınların oranında belirli artışlara imkan sağlamakla beraber, kadınlarımız ve genç kızlarımız daha fazla cesaretlendirilmeli. Kişiler, kadın-erkek olarak ayrım yapılmadan, hayalleri, geleceğe dair ümitleri olan insan olarak desteklenmeli. Bunun da çözümü yine eğitimde." diye konuştu.

Ülke olarak kalkınmadan bahsedilecekse bunun kadınlar olmadan yapılamayacağının görülmesi gerektiğini belirten Yavuz, kadınların hak ettiği eğitime, sosyal desteğe ve yaşam hakkına kavuşmasının öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Bu çerçevede kadına dair kısa ve uzun vadeli planlamaların yapılması gerektiğini dile getiren Yavuz, "Uzun vadede en önemli planlamanın etkili eğitim politikalarıyla sadece kadını değil, tüm toplumu bilinçlendirmek olduğunu düşünürken, kısa vadede ise tek çözümü yasal düzenlemelerde görüyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz, özellikle kırsal bölgelerdeki kadınların ihtiyaçlarının doğru tespit edilip kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla birçok alanda kadınların desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, her bölgenin, coğrafyanın ve kültürün farklı dinamikleri doğrultusunda, eğitim, sağlık, hukuk, tarım, ticaret, turizm gibi alanlar da bölge halkı ve kadınlarının bilinçlendirilip desteklenebileceği yapılanma ve projelerle 5 yıl içinde büyük kazanımlar elde edilebileceğini kaydetti.