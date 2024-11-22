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        Haberler Sağlık "Ani sıcaklık değişimi kalp krizini tetikleyebilir" | Sağlık Haberleri

        "Ani sıcaklık değişimi kalp krizini tetikleyebilir"

        Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 10 derece düşmesi bekleniyor. Ani sıcaklık değişiminin kalp krizini tetikleyebileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, "Soğuk hava, kan damarlarını daraltarak kan akışını zorlaştırabilir, bu da kalp üzerindeki baskıyı artırabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:04
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        Ani sıcaklık değişimi kalp krizini tetikleyebilir
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        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, soğuk havanın kalp sağlığı üzerindeki etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Ani hava değişimleri, özellikle lodos ve rüzgar gibi hava koşullarının kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiğini söyleyen Prof. Dr. Abacı, “Bu tür hava olayları, atmosfer basıncındaki ani değişiklikler nedeniyle vücuttaki damarları daraltabilir ve kalbin yükünü artırabilir. Soğuk hava, kan damarlarını daraltarak kan akışını zorlaştırabilir, bu da kalp üzerindeki baskıyı artırabilir” diye konuştu.

        “KALP RAHASTZILIĞI OLANLAR ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİNDEN KAÇINMALI”

        Prof. Dr. Abacı, “Soğuk hava ve ani hava değişimlerinin, özellikle kronik kalp hastalıkları olan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği unutulmamalı. Soğuk hava, kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu da kalp yetmezliği veya kalp krizi riskini artırır. Ayrıca, hava basıncındaki değişiklikler, kanın pıhtılaşmasını artırarak damar tıkanıklığına ve kalp krizine yol açabilecek riskleri tetikleyebilir. Bu nedenle, özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerin ani hava değişimlerinden kaçınmaları ve dışarı çıkarken hava koşullarını dikkate almaları önemli” dedi.

        “VÜCUT ISISINI KORUYARAK KAT KAT GİYİNMEK ÖNEMLİ”

        Ani hava değişiminden kaçınmanın yollarından söz eden Prof. Dr. Abacı, “Soğuk havada dışarı çıkarken vücut ısısını koruyacak, kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalı; örneğin, sıcak bir odadan soğuk dışarıya çıkmaktan kaçınılmalıdır. Egzersiz yaparken hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurmalı ve aşırı fiziksel efordan kaçınılmalıdır. Düzenli olarak ilaçlarını kullanmaya devam etmelidirler ve doktor tavsiyelerini dikkate almalıdırlar” ifadelerini kullandı.

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