Ani yağışlar demiryollarındaki riski artırıyor Önceki akşam etkili olan sağanak yağış, Ankara-Sivas tren hattında hasara neden oldu. Geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Su Politikaları Derneği uyarıyor... Esra Toptaş yazdı...

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