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        Haberler Gündem Güncel Ani yağışlar demiryollarındaki riski artırıyor - Güncel haberler

        Ani yağışlar demiryollarındaki riski artırıyor

        Önceki akşam etkili olan sağanak yağış, Ankara-Sivas tren hattında hasara neden oldu. Geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Su Politikaları Derneği uyarıyor... Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 30.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:20
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        Ani yağışlar demiryollarındaki riski artırıyor
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        Yozgat’ta önceki akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ankara -Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında hasar oluştu, sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini yerinden söküp, sürükledi.

        Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarından geçen Ankara-Sivas YHT hattı da sel suları nedeniyle hasar gördü. Kuvvetli yağış sonrasında, sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini sürükledi. Çift hatlı tren yolunun Ankara-Sivas istikametindeki raylar askıda kaldı. Hat üzerinde yapılan kontrollerin ardından, YHT seferlerinin tek hat üzerinden devam edeceği açıklandı.

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        GEÇEN YIL NE OLMUŞTU?

        26 Nisan 2023’teki açılışından yaklaşık 1.5 ay sonra da YHT hattının yine Yozgat yakınlarındaki kısmında yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle raylar çökmüş, yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif raydan çıkmıştı.

        SU POLİTİKALARI DERNEĞİ RAPOR HAZIRLAMIŞTI

        Su Politikaları Derneği, geçen yıl hazırladığı 21 Haziran 2023 tarihli “Ani Seller Demiryolu Güvenliğimizi Tehdit Ediyor” raporunda iklim değişikliği sonucu oluşan ani ve şiddetli yağışların demiryolları hatlarında oluşturduğu riskleri ele almıştı.

        Raporda özellikle haziran ayında artan ani ve şiddetli yağışların oluşturduğu sellere karşı demiryolları hatlarının bakım ve işletmesinde alınması gereken önlemler ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştu.

        Fotoğraflar: DHA

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