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"EVET, HAMİLEYİM!"



Akil, anne olacağını, "Evet arkadaşlar öyle bir şey var ama o haberler duyulduğunda henüz 3 aylık bile değildi. Biz biraz daha gelişmesini bekleyip öyle size haber vermek istedik. Sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı bekliyoruz" sözleriyle açıklamıştı.