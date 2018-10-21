Anıl Altan'ın eşi Pelin Akil'in hamile olduğu ortaya çıktı

İki yıl önce Anıl Altan’la evlenen Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Karnı belli olmasın diye bol kıyafetler giymeyi tercih eden Akil'in gazetecilerin görüntü almaması için karnını kapatarak önlem aldığı öğrenildi