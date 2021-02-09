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Anıt zeytin ağaçlarına sahip Soma, zeytincilikte atağa geçiyor

Yaşları 960, 678 ve 384 olan 3 zeytin ağacının "anıt ağaç" olarak tescillendiği Manisa'nın Soma ilçesi, zeytin ve zeytinyağı üretiminde adından söz ettirmek istiyor.

Anıt zeytin ağaçlarına sahip Soma, zeytincilikte atağa geçiyor
AA

Türkiye'nin en önemli linyit kömürü üretim merkezi Soma havzasında, tarıma dayalı ekonominin gelişmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Toplam 69 bin 350 dekar alanda gerçekleştirilen zeytin üretiminin, 47 bin dekarında yağlık, 22 bin 350 dekarında ise sofralık zeytin elde ediliyor.

Yaklaşık 1 milyon 525 bin 700 zeytin ağacı bulunan Soma'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde kaliteyi arttırmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Eğitim seminerleri ve bilimsel araştırmalar ile zeytinciliğin geçmişi ortaya konurken, Soma zeytinyağının tescili için de proje hazırlandı.

Ayrıca Karacakaş Mahallesi'nde bulunan yaşları 960, 678 ve 384 olan 3 zeytin ağacı, "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, AA muhabirine, ilçede zeytin üretiminin çok eskilere dayandığını belirtti.

Belirlenen 3 zeytin ağacının, "anıt ağaç" olarak tescillenmesi için 2019 yılında Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan başvurularının olumlu sonuçlandığını hatırlatan Aslan, "Alınan tescil kararı ile önemli tarım ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağının, Soma'da yaklaşık bin yıldır var olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Bunun yanında zeytin ve zeytin yağına coğrafi işaret alınması için Kaymakamlık ile ortak proje başlattık. Projemiz Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Böylelikle Soma zeytin yağının tescillenmesi için de çalışmalar başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan ise ilçeyi sadece kömürle değil, tarımsal üretimle de ön plana çıkartmak istediklerini belirtti.

Özellikle zeytincilikte atılım yapmaya çalıştıklarını dile getiren Doğan, "1,5 milyondan fazla zeytin ağacı varlığımız var. 3 anıt ağacın tescil edilmesi bölgede en az bin yıllık bir zeytin geleneği olduğunu gösteriyor. Biz oda olarak zeytinyağı üretimi yapan firmalarımızı destekliyoruz. Soma, kömürün yanında zeytiniyle de adını duyuracak" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Erdal ise anıt zeytin ağaçlarının bakımının kendileri tarafından yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ağaçların yaşlarının tespiti için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna bir yazı yazdık. Gelen uzman ekipler ile ölçümler yapıldı. Alınan değerler, sonuçlar Zeytincilik Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Enstitüden gelen uzman ekiplerde gerekli ölçümleri yaptılar ve 3 zeytin ağacımızın yaşları 960, 678 ve 384 olarak belirlendi. İlgili komisyon tarafından 3 ağacın 'anıt ağaç' olarak tescili yapıldı. Bakımları ve hasadı da artık müdürlüğümüz gözetiminde ve belediye ekipleri tarafından yapılacak."

Mahalle Muhtarı Bahaettin Yılmaz da bölgede 1390'lı yıllara ait mezar taşları olduğunu, bunun da mahallenin geçmişinin eskiye dayandığını gösterdiğini dile getirdi.

Mahallede yaşayan vatandaşların gelirinin önemli kısmını zeytinden sağladığına işaret eden Yılmaz, "Tescil edilen en yaşlı ağaca göre mahallemizin tarihi 1060'lı yıllara dayanıyor. Burada 100 bin zeytin ağacımız var. Yine buradaki 3 zeytin ağacı da tescil edildi, onların bakımını yaparak koruyacağız." diye konuştu.

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