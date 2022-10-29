Bugün Anıtkabir’in kaça kadar açık olacağı ziyaret edecekler tarafından takip ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü görmek isteyen pek çok vatandaş bugün Ankara’da.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılında Anıtkabir'in yine çok sayıda kişi tarafından ziyaret edileceği düşünülüyor.