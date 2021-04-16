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Ankara Barosu hakkında yürütülen soruşturma dosyası, kovuşturma izni talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle, Ankara Barosu yöneticileri hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, dosyayı kovuşturma izni talebiyle Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Barosu hakkında yürütülen soruşturma dosyası, kovuşturma izni talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildi
AA

Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 24 Nisan'da Ankara Hacı Bayram Camisi'nde verdiği "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesine ilişkin 26 Nisan'da açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmış, Diyanet İşleri Başkanlığının yanı sıra bazı kurum ve kişiler de baro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık, Ankara Barosunun 11 yönetim kurulu üyesinden yazılı savunma istedi, baro yönetimi de ortak savunmayı savcılığa gönderdi.

Yasa gereği dosyanın sevk edildiği Adalet Bakanlığının soruşturma izni vermesinin ardından savcılık, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yöneticiye tek tek savunmalarını sunmaları için tebligat gönderdi. Baro yönetimi ise savunma için savcıdan ek süre talep etti.

Baro yöneticilerinin, bu sürede savunmalarını teslim etmemesi üzerine savcılık, dosyayı kovuşturma izni verilmesi talebiyle Adalet Bakanlığına gönderdi.

Bakanlığın kovuşturma izni vermesi halinde dosya son soruşturma için Sincan Cumhuriyet Başsavcılığına, oradan da Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.

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