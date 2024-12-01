Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Ankara Barosu'ndan Özel'e kınama | Son dakika haberleri

        Ankara Barosu'ndan Özel'e kınama

        Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözlerini kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:59 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara Barosu'ndan Özel'e kınama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözleriyle ilgili açıklama yazılı açıklama yaptı.

        Özel'in, Gürlek hakkında kullandığı, "... Savcılığı bırak, avukatlık yap..." şeklindeki ifadeleri kınayan Ağdemir, avukatlığın, hukukun üstünlüğünü savunan, bireylerin haklarını ve özgürlüklerini koruma görevi üstlenen, toplumun adalet duygusunun teminatı olan kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

        "SAYIN ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINDA KULLANDIĞI ÜSLUP, AVUKATLIK MESLEĞİNİ KÜÇÜMSER NİTELİKTEDİR"

        Başkan Ağdemir, şunları kaydetti:

        "Siyasi tartışmaların gündemine mesleğimizin araçsallaştırılarak alınması, avukatlık mesleğinin onuruna ve toplumsal itibarına zarar vermektedir. Bu tür açıklamalar, avukatların ve yargının tüm unsurlarının fedakarca yürüttüğü çalışmaların görmezden gelinmesi anlamına gelir ve hukuk devleti anlayışına gölge düşürür. Sayın Özel'in açıklamalarında kullandığı üslup, avukatlık mesleğini küçümser niteliktedir ve toplumda avukatların rolüne dair yanlış bir algı oluşturma tehlikesi taşımaktadır."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, "Ben kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!