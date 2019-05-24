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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş araç ve ihale genelgesi yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin iki genelge yayımladı

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yavaş tarafından, belediyeye bağlı ilgili kuruluşlara gönderilmek üzere araçların kullanımı, kiralanması ile belediye ihalelerindeki usullerine ilişkin genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, belediye, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketleri tarafından tahsisli tüm araçlar, amacına uygun kullanılacak.

Mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarısı sistemi (çakar lambaları) bulunan araçlardaki sistemler ivedi olarak sökülecek.

Sökülen sistemlerin değerinde kayba neden olmaksızın muhafaza edilecek, yapılan işlem bildirilecek. En kısa süre içinde Belediye, EGO, ASKİ bünyesinde Genel Sekreterlik ve Genel Müdürlüklerce oluşturulacak bir komisyon aracılığıyla sökülen sistemlerin değerlendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma teşkilatı ile koordineli olarak işlem tesis edilecek ve sonucunda bilgi verilecek.

Bakanlar Kurulunun 2006/10193 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Hizmet Alım Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesi'nde hüküm altına alınan genel esaslara kesin riayet edilecek, aykırı hareket edenler sorumlu olacak.

Birim amirleri ve şirket yetkililerince kullanılan kiralık hizmet araçları, sözleşmelerinin tamamlanmasına müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuatına ve tasarruf anlayışına uygun hareket edilecek.

 

"İHALELER CANLI YAYINLANACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş imzalı yayımlanan diğer bir genelgede de kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, harcamaların şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışı içinde açıklığı, rekabeti ve güvenilirliği sağlayacak şekilde ihtiyaçların zamanında, mevzuata uygun karşılanması gerektiğine işaret edildi.

Genelgede, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ihaleler, temel ihale usullerinden açık ihale usulüne esas alınacak, mevzuatın öngördüğü diğer usuller ile temin alımları gerekçelendirilerek uygulanacak.

Yapılacak ihaleler canlı yayımlanacak ve ihalelerin konusu, süresi sözleşme bedeli ile yüklenicisinin unvan bilgilerinin ilgili birimler veya belediye internet sitesinde de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Belediye Başkanına bağlı harcama birimlerince kullanılacak ödemeler, Genel Sekreterlik Makamından, diğer harcama birimleri tarafından kullanılacak ödenekler bağlı bulundukları Genel Sekreter Yardımcısından onay alınarak yapılacak.

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