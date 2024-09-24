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        Haberler Bilgi Gündem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 Zabıta Memuru alımı başvuru tarihleri, şartları, sınav tarihi ve yeri

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 zabıta memuru alıyor

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 133 zabıta memuru alıyor. 3 Ekim'de başlayacak başvuruların şahsen yapılması ve adayların tabi tutulacağı sözlü ve uygulamalı sınav tarihinde 30 yaşını aşmamış olması gerekiyor. İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 Zabıta Memuru alım şartları, başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:29
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere 133 zabıta memuru alımı yapılacak. Adaylar 2024-KPSS P3 puan türüne ve daha sonra yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava göre değerlendirilecek. Öte yandan, adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 zabıta memuru alım şartları, başvuru ve sınav tarihleri...

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        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 133 ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        İlgilenen adayların 3 Ekim ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında istenilen belgelerle şahsen başvurması gerekiyor. Başvuru yapılacak adres şöyle; Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-Ankara.

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        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 133 ZABITA MEMURU ALIMI SINAV TARİHLERİ

        Sözlü ve uygulamalı sınav, 18 Ekim ile 25 Ekim arasında, şu adreste gerçekleştirilecek;

        Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-Ankara.

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        133 ZABITA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

        a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2024-KPSS P3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

        b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır),

        d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

        e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

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