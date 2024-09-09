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        Haberler Bilgi Gündem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 Zabıta Memuru alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 Zabıta Memuru alıyor! İşte şartları ve başvuru tarihleri

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 133 Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurdu. Ekim ayında başlayacak başvuru sürecinin ardından adaylar sözlü ve uygulamalı olmak üzere çift aşamalı bir sınavdan geçecek. İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 Zabıta Memuru alım şartları, başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:37
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 Zabıta Memuru alacağını açıkladı. Adaylar, KPSSP3 puanına ve çift aşamalı olarak yapılacak sınava göre alınacak. İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 Zabıta Memuru alım şartları, başvuru ve sınav tarihleri...

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        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 133 ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        İlgilenen adayların 3 Ekim ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında istenilen belgelerle şahsen başvurması gerekiyor. Başvuru yapılacak adres şöyle; Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-Ankara.

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        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 133 ZABITA MEMURU ALIMI SINAV TARİHLERİ

        Sözlü ve uygulamalı sınav, 18 Ekim ile 25 Ekim arasında, şu adreste gerçekleştirilecek;

        Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-Ankara.

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        133 ZABITA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

        a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2024-KPSS P3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

        b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır),

        d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

        e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

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