Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru başvurularında son günler!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 zabıta memuru alımı 3 Ekim'den bu yana sürüyor. KPSS ve çift aşamalı sınav sonuçlarına göre değerlendirilecek adayların boy, kilo, yaş, zihinsel sağlık gibi yerine getirmesi gereken birçok şart bulunuyor. İşte, Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta alımı detayları...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 133 zabıta memuru alıyor. Adaylar, önce KPSS P3 puan türüne göre ardından sözlü ve uygulamalı şekilde yapılacak sınava göre seçilecek. Adayların Ekim'de yapılacak sınav sırasında 30 yaşını doldurmamış gerekiyor. İşte, Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta alımı detayları...
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 133 ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İlgilenen adayların 3 Ekim ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında istenilen belgelerle şahsen başvurması gerekiyor. Başvuru yapılacak adres şöyle; Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-Ankara.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 133 ZABITA MEMURU ALIMI SINAV TARİHLERİ
Sözlü ve uygulamalı sınav, 18 Ekim ile 25 Ekim arasında, şu adreste gerçekleştirilecek;
Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-Ankara.
133 ZABITA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2024-KPSS P3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır),
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.