Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 arsayı ihale yoluyla satışa çıkaracak ​​​​​​​

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi'nde yer alan 15 arsayı (sanayi alanı) 29 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te, Encümen Toplantı Salonu'nda ihale yöntemiyle satışa sunacak.

İhale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

- Şartnameler en geç 29 Nisan'a kadar teslim edilebilecek

15 arsa, öncelikli olarak toptan, toptan teklif gelmemesi durumunda ise kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satılacak.

Satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi, en geç 29 Nisan'da saat 11.00'e kadar belediye hizmet binasının 14. katında bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Toplam muhammen bedeli 54 milyon 870 bin 324 lira olarak belirlenen 15 arsa için teklif mektuplarının ise en geç 29 Nisan saat 12.00'ye kadar Encümen Başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.​​​​​​​