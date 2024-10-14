Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alımı yapacak! İtfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alımı yapacak! İtfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 personel alımı yapacağını duyurdu. Genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki birinci fıkrasında (A) belirtilen şartlara göre alım yapılacaktır. Peki İtfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 itfaiye eri alımı yapılacak. Memur olmak isteyenler ABB 300 itfaiye eri başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 28 Kasım'da "www.ankara.bel.tr" internet sitesinde ilan edilecek. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alımı hakkında detaylar

        2

        İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 18/11/2024 tarihinden 22/11/2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00-17.00 arasında), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

        BAŞVURU DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

        İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

        a)Türk vatandaşı olmak,

        b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

        f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"