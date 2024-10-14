Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alımı yapacak! İtfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 personel alımı yapacağını duyurdu. Genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki birinci fıkrasında (A) belirtilen şartlara göre alım yapılacaktır. Peki İtfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 itfaiye eri alımı yapılacak. Memur olmak isteyenler ABB 300 itfaiye eri başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 28 Kasım'da "www.ankara.bel.tr" internet sitesinde ilan edilecek. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alımı hakkında detaylar
İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 18/11/2024 tarihinden 22/11/2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00-17.00 arasında), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.